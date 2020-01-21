Літаки з України забезпечують найшвидшу доставку елітних авто по всьому світу

Щорічно в світі проходять десятки різних автошоу і нерідко суперкари або ретро-автомобілі для участі в них везуть з інших континентів. Природно, найшвидший спосіб доставки учасників – повітрям і, як не дивно, часто перевезенням елітних авто займаються українці.

Як повідомляє ТопЖир , зокрема мова йде про авіакомпанію Antonov Airlines («Авіалінії Антонова»), що експлуатує найбільші в світі транспортні літаки. Ми часто бачимо, як транспортники Антонова перевозять великогабаритні вантажі на кшталт турбін для електростанцій, залізничних локомотивів або компонентів ракет Ілона Маска. Але і суперкари нерідко бувають вантажем Анів.

На даний момент флот Antonov Airlines налічує 13 літаків, і 8 з них – дійсно важковаговики. Найчастіше суперкари перевозить Ан-124 «Руслан».

Зокрема, «Руслани» регулярно обслуговували популярне американське ралі суперкарів Gumball 3000. Так, свого часу тріо українських літаків перевезло 125 дорогих авто з Великобританії в США транзитом через Бангкок. Серед них були і кілька Bugatti Veyron за $ 1,5 мільйона, і Porsche Carrera GT, і Aston Martin DB9.

Наступного разу «пасажирами» Ан-124 стали Mercedes SLR McLaren, Lamborghini Murcielago, Ferrari F430 і кабріолети Rolls-Royce Phantom. Перевезли їх швидко і без проблем.

У виняткових випадках можуть використовувати Ан-225 «Мрія» – найбільший літак всіх часів і народів. Цей шестимоторний велетень досягає 84 м в довжину, а розмах його крил – 88,4 м. Його максимальна вантажопідйомність – 250 тонн, а в 43-метровому відсіку поміститься до 80 автомобілів.

Загалом, українські транспортні літаки – найшвидший спосіб перекидання суперкарів у величезних кількостях на інший кінець світу.