Актриса Ірма Вітовська переконана: долю України не може визначати той, хто не почувається її громадянином

Українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська-Ванца вважає, що людина, яка не може відповісти на питання, громадянином якої країни вона є, не має права обирати її долю. Про це артистка заявила в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

“Я прихильниця інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. Ось чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів і інтелектуалів, до самих низів, скласти іспит на громадянство”, – заявила Вітовська.