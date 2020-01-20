В Одесі знешкоджена банда озброєних злочинців

В Одесі бійці загону спецпризначення КОРД затримали банду озброєних грабіжників. Операція пройшла на Катерининській вулиці, повідомляє Думская.

“Затриманим 22, 25, 27 і 28 років. Серед них – два одесита, уродженці Луганська і Абхазії. Чоловіків підозрюють у скоєнні ряду крадіжок і пограбувань в розважальних центрах Києва, Одеси і Миколаєва”, – йдеться в повідомленні.

Бандити пересувалися по Україні на автомобілях Lexus RX 350 і Mersedes. Їх підозрюють у скоєнні щонайменше два десятки злочинів. Поліцейські вилучили у злочинців пістолети “Беретта”, “Вальтер” і пістолет-кулемет “Міні-УЗІ”.

Також правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, де зловмисники збували награбоване. Вилучено декілька десятків мобільних телефонів і комп’ютерів, а також велика сума грошей у валюті.