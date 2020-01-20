Українці, як і раніше, люблять подорожувати Європою і все більш байдужі до Росії

Про це повідомляється Державної прикордонної служби України.

“Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019-му залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб. Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то у 2019 – менш як 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб)”, – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДПСУ, у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян України, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).

Загалом упродовж 2019 року українські прикордонники здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян – більш як 102 млн осіб.

Також у відомстві зазначили, що все більше подорожувальників, як в Україну, так і за її межі, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, торік літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23% перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці, хоч і незначний, але в порівнянні з 2018 роком він зріс на 11,5%.