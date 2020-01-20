Служба безпеки України арештувала посібників сепаратистів на Донеччині та Одещині

Військова контррозвідка СБУ спільно з Головним управлінням Служби в Донецькій та Луганській областях у межах кримінального провадження викрила та припинила у Маріуполі розвідувально-підривну діяльність колишньої військової Національної гвардії, яка сприяла діяльності терористичній організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у поле зору так званої спецслужби «ДНР» жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин НГУ. Представники «МДБ ДНР» здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку. У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей.

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Л/ДНР». Матеріали для публікацій агітатор отримував з російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань. Під час санкціонованих слідчих дій, у межах кримінального провадження, співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність. Окрім того було встановлено, що особа займалась вербуванням громадян для незаконної участі в терористичній організації «Л/ДНР». У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. За матеріалами Служби безпеки України прокуратура Донеччини повідомила про підозру в скоєнні злочинів трьом діючим депутатам міських районних рад на Донеччині.

Досудове слідство СБУ встановило, що у квітні 2014 року депутат Лиманської міської ради добровільно сприяла організації і проведенню незаконного голосування. Зокрема, вона очолила дільничну виборчу комісію в селищі Крива Лука, координувала роботу дільниці, підраховувала голоси та підписувала відповідні акти. Аналогічно вчинив і депутат Костянтинівської міськради. Він також добровільно очолив виборчу дільницю, організував і провів псевдореферендум у селах Тарасівка, Олександропіль, Новооленівка, Водяне Друге, Березівка та Зелене поле. Усупереч діючому законодавству України діяла й депутатка Миронівської селищної ради. Разом з іншими обранцями на позачерговій сесії сільради вона прийняла рішення щодо проведення фейкового референдуму. Активно закликала мешканців Донеччини до участі у псевдоголосуванні та сприяла його проведенню. Слідчі СБУ підозрюють цих громадян у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-служба СБУ