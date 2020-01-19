Вікіпедія-2019: українці протягом року найчастіше шукали новини про перехід церковних громад до ПЦУ

Стаття “Перехід церковних громад до ПЦУ”, до слова, побила рекорд. Вона набрала понад мільйон переглядів, раніше українці не цікавились так жодною статтею. Про це інформує пресслужба “Вікімедіа Україна“.

Завдяки президентським і парламентським виборам у 2019 році до списку найпопулярніших увійшло значно більше статей про політиків, ніж позаторік. Зокрема, статтю про Володимира Зеленського переглянули 850 тисяч разів,

– мовиться у повідомленні.

Трохи менше люди цікавилися Петром Порошенком – 421 тисяча переглядів, про Дмитра Разумкова читала 221 тисяча осіб, про Олексія Гончарука – 212 тисяч.

25 найпопулярніших Вікістатей за 2019 рік:

Перехід церковних громад до ПЦУ – 1 070 534 переглядів Зеленський Володимир Олександрович – 857 758 Україна – 837 122 Вибори президента України 2019 – 654 693 Шевченко Тарас Григорович – 654 424 Порошенко Петро Олексійович – 421 916 Київ – 397 696 Друга світова війна – 397 307 Чорнобильська катастрофа – 374 671 Франко Іван Якович – 351 693 Перша світова війна – 346 788 Леся Українка – 336 713 Сполучені Штати Америки – 328 223 Список українських жіночих імен – 305 807 Німеччина – 289 034 Європейський Союз – 281 672 Львів – 277 274 Велика Британія – 274 807 YouTube – 263 474 Київська Русь – 261 437 Білки – 257 302 Голодомор в Україні (1932-1933) – 236 251 Богдан Хмельницький – 233 409 Список українських чоловічих імен – 231 437 Польща – 229 957.

Це цікаво! Україномовний розділ Вікіпедії наразі налічує понад 970 тисяч статей.

У 2019 році Вікіпедія ввійшла у 15 найпопулярніших сайтів України й посіла першу сходинку за популярністю серед некомерційних ресурсів.