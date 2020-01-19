Водохреще: Свято Хрещення Господнього

19 січня увесь православний світ святкує один з найважливіших днів у церковному календарі – свято Водохреща.

Що означає свято Хрещення Господнього

Традиційно цього дня люди в усьому світі згадують важливу подію в житті Ісуса Христа – його хрещення в річці Іордан. Його здійснив пророк Іоан Предтеча, якого згодом також стали називати Хрестителем.

Це свято також іноді називають Богоявленням. Цю назву воно отримало через диво, яке сталося прямо під час хрещення. На Ісуса з небес зійшов Святий дух, який являв собою голуба, і назвав його сином. Таким чином було засвідчено, що Ісус також є Сином Божим.

Водохреще прикмети

Водохреще безпосередньо пов’язане з життям Ісуса, тому воно входить до числа двунадесятих свят. Відзначати його починають за день – 18 січня. Святкувати Водохреще розпочали ще за життя апостолів.

Головний символ Водохреща – вода. Саме з нею у цей день пов’язані основні традиції та ритуали. Вважається, що 19 січня вона має особливу силу зцілення. Саме тому на Водохреще у всіх храмах, окрім святкової молитви, проводять освячення води. Це потрібно для того, щоб її могли забрати додому люди, велика кількість яких зранку йде до церкви.

Цю воду можна пити, кропити нею оселю тощо. Зберігають її, як правило, упродовж року, вважаючи, що всі 365 (чи 366) днів вона має чудодійні здібності. Ще одна невід’ємна традиція Водохреща – купання у водоймах, які до цього було освячено священником. Здійснюють його за будь-якої погоди – навіть у сильний мороз.

Як купатися на Водохреще

Попри те, що традиція пірнання 19 січня має довгу історію і загальне переконання у своїй безпечності, до цього слід підходити тільки за умови дотримання низки правил. В іншому випадку це може принести не зцілення від хвороби чи загальне духовне очищення, а навпаки – погіршення власного здоров’я.

Передусім, цей обряд потрібно здійснювати виключно з мотивів щирої віри, не переслідуючи при цьому будь-яких меркантильних цілей, матеріальних бажань тощо. Якщо в цьому питанні ви дійсно впевнені, далі слід перевірити, чи готовий ваш організм до такого вчинку. Для цього слід неодмінно проконсультуватися з лікарем. Навіть без цього відомо, що медики категорично не рекомендують купатися на Водохреще людям, які мають серцево-судинні захворювання, запалювальні процеси, цукровий діабет, туберкульоз, захворювання нирок та нервової системи, шлунку, венеричні тощо. Цей список не є вичерпним, тому дати точну рекомендацію в цьому питанні може виключно ваш лікар.

УНІАН