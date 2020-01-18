Українські військові замінують десантно-небезпечні ділянки Азовського моря

Екіпаж малого броньованого артилерійського катеру «Лубни» ВМС ЗС України відпрацював алгоритм мінування на Азовському морі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на інформацію, оприлюднену прес-службою Операції Об’єднаних Сил.

МБАК «Лубни» ВМС ЗС України входить до тактичної групи «Тритон», що входить до складу Об’єднаних сил.

Екіпаж малого броньованого артилерійського катера «Лубни» відпрацював практичне виконання бойової вправи з завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх на палубі та приведення бойової частини мін у готовність.

Перед початком вправ особовий склад ознайомився з теоретичною частиною та заходами безпеки під час проведення робіт з морськими мінами.

Незабаром для корабельно-катерної групи ВМС ЗС України буде спланований вихід в море для мінування вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя на Азовському морі.

Нагадаємо, що Росія активно веде розвідку українського узбережжя на Азовському морі, один з таких випадків був днями зафіксований.

Тоді в ході планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади на дистанції близько 10 морських миль виявлено корабель берегової охорони ФСБ Росії «Усть-Лабинск» з бортовим номером 393, що здійснював розвідку українського узбережжя на Азовському морі.

Після кількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.