Десантний корабель “Юрій Олефіренко” повернувся у бойовий стрій ВМС ЗСУ

16 січня завершився ремонт середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» (L401) ВМС ЗС України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на інформацію оприлюднену ресурсом «Миколаїв – місто корабелів».

Роботи проводив ДП «Миколаївський Суднобудівний Завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Згідно плану ремонту корабля було виконано ремонт системи головного двигуна та дизель-генераторів, носової артилерійської установки АК-230, конструкцій та механізмів десантної апарелі. Ремонт корабля «Юрій Олефіренко» розпочався у серпні 2019 року та завершився із запізнення через додатковий об’єм робіт, що необхідно було провести після виявлення проблем в одній із систем.

Завдяки цьому запізненню, корабель вийшов з ремонту саме 16 січня – дивовижним чином співпало, що в день 5-ї річниці від часу загибелі того, на честь кого назване судно – командира 73-го морського центру спеціальних операцій, капітана І рангу Юрія Олефіренка. Спецпризначенець загинув у бою поблизу Гранітного на Донеччині 16 січня 2015 року. Уродженець Кіровоградщини, був учасником двох війн в Афганістані – в часи СРСР та місії НАТО, з літа 2014 року – учасник АТО, був одним з найкращих фахівців військової справи і великим патріотом України…

L401 «Юрій Олефіренко» – середній десантний корабель проекту 773, спущений на воду на Гданській Північній верфі у Польщі. Під час окупації Криму був захоплений росіянами на Донузлаві, але через місяць переданий Україні – як завжди, з максимально завданими пошкодженнями і розукомплектацією…

Тепер відновлений судноремонтниками «Укроборонпрому» у Миколаєві, десантний корабель «Юрій Олефіренко» знову у бойовому строю: в день загибелі одного українського спецпризначення – повертається корабель, здатний висадити на ворожий берег водночас більше 150 українських десантників…

Загальні характеристики L401 «Юрій Олефіренко»:

Довжина: 81.30 метрів

Ширина: 9.30 метрів

Осадка: 1.20 (носом), 2.60 (кормою) метрів

Силова установка: 4400 к.с, 2 х 40ДМ

Швидкість: 18 вузлів

Автономність: 30 діб

Озброєння:

2 х 2 30-мм АК-230

2 х 18 140-мм НУРС

4 x 4 ПУ ПЗРК «Стріла-3»