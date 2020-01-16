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Тренування ЗСУ: розрахунки ЗРК “Оса” на Донбасі вправлялися у нанесенні ракетного удару

Дата: 16.01.2020
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На Донбасі проведено тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 «Оса».

Про це повідомляє АрміяInform.

Чергові тренування розрахунків «Оси» відбулись на Луганському напрямку.

ЗРК «Оса» дозволяє знищувати різні цілі, на відстані близько 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на віддалені до 45 кілометрів.

Серед потенційних цілей ‒ ворожі безпілотники, гелікоптери та літаки, а модернізована «Оса» здатна також знищувати і наземну техніку ворога.

Перед чергуванням на Донбасі, розрахунки ЗРК «Оса» проходять підготовку, яка триває від 1 до 3 місяців на базі 169-го навчального центру «Десна», що на Чернігівщині, та в місті Старичі Львівської області на базі 184-го навчального центру.

До складу кожної обслуги входить начальник обслуги, його заступник, механік-водій, старший оператор та оператор.

Подібні тренування в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил відбуваються постійно, окрім ЗРК «Оса» до них залучаються й інші засоби протиповітряної оборони.

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