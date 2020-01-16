Тренування ЗСУ: розрахунки ЗРК “Оса” на Донбасі вправлялися у нанесенні ракетного удару

На Донбасі проведено тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 «Оса».

Про це повідомляє АрміяInform.

Чергові тренування розрахунків «Оси» відбулись на Луганському напрямку.

ЗРК «Оса» дозволяє знищувати різні цілі, на відстані близько 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на віддалені до 45 кілометрів.

Серед потенційних цілей ‒ ворожі безпілотники, гелікоптери та літаки, а модернізована «Оса» здатна також знищувати і наземну техніку ворога.

‒ Такі тренування починаються з огляду машини, перевірки знань обслуги як теоретичних, так практичних. Запускаємо двигун, перевіряємо апаратуру на функціональний контроль, висуваємося на вказаний вогневий рубіж тощо. Наші військові несуть тут бойове чергування і повинні бути готовими до будь-якого розвитку ситуації та в будь-який час. Усі хлопці вже мають досвід, і я в них впевнений, ‒ розповів військовослужбовець Сергій.

Перед чергуванням на Донбасі, розрахунки ЗРК «Оса» проходять підготовку, яка триває від 1 до 3 місяців на базі 169-го навчального центру «Десна», що на Чернігівщині, та в місті Старичі Львівської області на базі 184-го навчального центру.

До складу кожної обслуги входить начальник обслуги, його заступник, механік-водій, старший оператор та оператор.

Подібні тренування в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил відбуваються постійно, окрім ЗРК «Оса» до них залучаються й інші засоби протиповітряної оборони.