Норвегія передала спецобладнання українським прикордонникам на Луганщині

Норвегія передала обладнання для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації українським прикордонникам.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

Передача відбулась у Лисичанську Луганської області.

Отримана спецтехніка буде використовуватися прикордонниками у контрольних пунктах в’їзду-виїзду під час перевірки людей та вантажів на наявність у них заборонених для переміщення через лінію розмежування небезпечних предметів та матеріалів.

Зокрема спеціальні ядерні матеріали, радіоактивні речовини різного характеру та інші матеріали, що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання, а у разі застосування противником зброї масового знищення – зниженню ступеню зараження персоналу та техніки радіоактивними речовинами.

Загалом в рамках проекту Норвегія передала українським прикордонникам дозиметри, спектрометри, інформаційні табло та систему дезактивації на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що напередодні в ході перевірки на КПВВ «Майорське» прикордонники виявили вибухівку в автомобілі Lanos, що їхав з окупованої території.

Тоді під час поглибленого огляду в особистих речах водія (в банці з сумішшю для кузовних робіт) правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ, що спільно діють в складі Об’єднаних сил, виявили два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 грамів, схожою на вибухівку пластид.