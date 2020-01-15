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Вдосконалено “Джуру” – мобільний додаток для військовослужбовців строкової служби

Дата: 15.01.2020
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Мобільна аплікація для військовослужбовців строкової служби “Джура“, що витісняє з обігу різноманітні подібні російські аплікації, після оновлення поповнилась медичним довідником, а також Статутами Збройних Сил України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Окрім цього, в додатку виправлено ряд недоліків, що були виявлені в ході роботи з ним.

В попередньому оновленні розробники додали довідник по військовим і спеціальним званням та посадам під поточний та НАТОвський стандарт, довідники по тактико-технічних характеристиках зброї, міжнародній сигнальній системі та інші.

Зараз він поповнився Статутами Збройних Сил України, якими керуються всі військові формування України:

  • Статут внутрішньої служби
  • Дисциплінарний статут
  • Статут гарнізонної і вартової служб
  • Стройовий статут

Розділи довідників будуть доповнюватися та уточнюватися.

Як і раніше зараз є можливість поставити віджет з таймером на екрані телефону без потреби запуску додатку.

Скачати додаток “Джура” на Google Play

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