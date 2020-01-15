Вдосконалено “Джуру” – мобільний додаток для військовослужбовців строкової служби

Мобільна аплікація для військовослужбовців строкової служби “Джура“, що витісняє з обігу різноманітні подібні російські аплікації, після оновлення поповнилась медичним довідником, а також Статутами Збройних Сил України.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Окрім цього, в додатку виправлено ряд недоліків, що були виявлені в ході роботи з ним.
В попередньому оновленні розробники додали довідник по військовим і спеціальним званням та посадам під поточний та НАТОвський стандарт, довідники по тактико-технічних характеристиках зброї, міжнародній сигнальній системі та інші.
Зараз він поповнився Статутами Збройних Сил України, якими керуються всі військові формування України:
- Статут внутрішньої служби
- Дисциплінарний статут
- Статут гарнізонної і вартової служб
- Стройовий статут
Розділи довідників будуть доповнюватися та уточнюватися.
Як і раніше зараз є можливість поставити віджет з таймером на екрані телефону без потреби запуску додатку.