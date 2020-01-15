Трипільські артефакти оцифровано і викладено в Інтернет

Віднедавна артефакти трипільської доби можна роздивлятися та вивчати за допомогою відкритого онлайн-ресурсу TRIPILLYA.COM та мобільного додатку SIMO AR. Проект реалізовано Державним історико-культурним заповідником “Трипільська культура” (Легедзине Тальнівського району Черкащини) та Борщівським обласним краєзнавчим музеєм (Тернопільщина), за сприяння Українського культурного фонду.

TRIPILLYA.COM – це перша найбільша онлайн база артефактів та інформації про Трипільську культуру. Онлайн-ресурс TRIPILLYA.COM із фотографіями та інформацією про тисячу відцифрованих предметів трипільської доби запустили для того, щоб вивести трипільську культуру з вузьких рамок наукового світу та зробити її ще більш популярною. Відтепер усі охочі мають змогу дізнаватися достовірну інформацію від науковців, викладену у популярному зручному форматі.

Мобільний додаток SIMO AR розпізнає зображення і доповнює їх віртуальним контентом. Він доступний для IOS та ANDROID

Щоб отримати відтворені зображення предметів потрібно:

1.завантажити додаток на телефон - ТУТ.

2. навести камеру пристрою на об’єкт.