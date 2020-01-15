Повний перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз, чи оформлювати візи по прибуттю

Станом на 2020 рік – 128 країн зустрічають українців без віз або оформлюють їх по прибуттю.

Азія:

1 Бангладеш (віза по прибуттю)

2 Бруней

3 Камбоджа (віза по прибуттю)

4 Гон Конг

5 Індонезія

6 Казахстан

7 Киргизстан

8 Лаос (віза по прибуттю)

9 Макао (віза по прибуттю)

10 Малайзія

11 Мальдіви (віза по прибуттю)

12 Непал (віза по прибуттю)

13 Шрі-Ланка (віза по прибуттю)

14 Таджикистан

15 Таїланд

16 Східний Тимор або Тимор-Лесте (віза по прибуттю)

17 Узбекистан

Європа:

18 Албанія

19 Андорра

20 Австрія

21 Білорусь

22 Бельгія

23 Боснія і Герцеговина

24 Болгарія

25 Хорватія

26 Кіпр

27 Чехія

28 Данія

29 Естонія

30 Фарерські острови

31 Фінляндія

32 Франція

33 Німеччина

34 Греція

35 Гренландія

36 Угорщина

37 Ісландія

38 Італія

39 Латвія

40 Литва

41 Ліхтенштейн

42 Люксембург

43 Мальта

44 Молдова

45 Монако

46 Чорногорія

47 Нідерланди

48 Північна Македонія

49 Норвегія

50 Польща

51 Португалія

52 Румунія

53 Росія

54 Сан-Марино

55 Сербія

56 Словаччина

57 Словенія

58 Іспанія

59 Швеція

60 Швейцарія

61 Ватикан

Африка:

62 Кабо-Верде (віза по прибуттю)

63 Комори (віза по прибуттю)

64 Єгипет (віза по прибуттю)

65 Свазіленд

66 Гвінея-Бісау (віза по прибуттю)

67 Кенія (віза по прибуттю)

68 Мадагаскар (віза по прибуттю)

69 Мавританія (віза по прибуттю)

70 Маврикій

71 Мозамбік (віза по прибуттю)

72 Намібія

73 Руанда (віза по прибуттю)

74 Сенегал

75 Сейшели (віза по прибуттю)

76 Сомалі (віза по прибуттю)

77 Танзанія (віза по прибуттю)

78 Того (віза по прибуттю)

79 Уганда (віза по прибуттю)

80 Замбія (віза по прибуттю)

81 Зімбабве (віза по прибуттю)

Океанія:

82 Острови Кука

83 Фіджі

84 Маршаллові острови (віза по прибуттю)

85 Мікронезія

86 Ніуе

87 Палау (віза по прибуттю)

88 Самоа (віза по прибуттю)

89 Тонга (віза по прибуттю)

90 Тувалу (віза по прибуттю)

91 Вануату

Карибські острови:

92 Антигуа і Барбуда

93 Барбадос

94 Домініка

95 Домініканська республіка

96 Гаїті

97 Ямайка

98 Сент-Кітс і Невіс

99 Сент-Вінсент і Гренадіни

100 Теркс і Кайкос

Америка:

101 Аргентина

102 Болівія (віза по прибуттю)

103 Бразилія

104 Чилі

105 Коста-Ріка

106 Еквадор

107 Сальвадор

108 Гватемала

109 Гондурас

110 Мексика (безкоштовний електронний дозвіл заздалегідь)

111 Нікарагуа

112 Панама

113 Парагвай

114 Перу

115 Уругвай

Середній Схід:

116 Вірменія

117 Азербайджан

118 Бахрейн

119 Грузія

120 Іран (віза по прибуттю)

121 Ізраїль

122 Йорданія (віза по прибуттю)

123 Ліван (віза по прибуттю)

124 Палестинські території

125 Катар

126 Саудівська Аравія (віза по прибуттю)

127 Туреччина

128 ОАЕ