Перша жінка-президент Литви: “Лінія фронту за нашу свободу пролягає через Україну”

Сьогодні лінія фронту за свободу пролягає через Україну – із такими словами звернулася до українців і литовців екс-президент Литви Даля Грибаускайте під час українсько-литовського телемосту “Разом до перемоги” в ефірі “5 каналу”.

“Відзначаємо дуже важливу для нас дату (річниця Вільнюського повстання 1990 року – ред.). Проте ця дата пов’язана і з Україною, оскільки в ці дні українці відстоювали нашу свободу разом з нами. Це була лінія фронту за нашу свободу. Сьогодні така сама лінія фронту за свободу пролягає через Україну. Нам важливо допомогти всім, хто бореться проти агресії, хто виборює свою свободу, відстоюючи свою батьківщину”.

“Я радію, що отримала подарунок безпосередньо з української лінії фронту. Це найдорожчий для мене подарунок, який я будь-коли отримувала”, – сказала Грибаускайте, демонструючи розписану квітами військову каску.

“Вітаю і Литву, і Україну. Бажаю, щоб той зв’язок ніколи не зникав і залишався між нами назавжди. Слава Україні! Слава героям України! Слава Литві!”

З цікавого. Даля Грибаускайте не лише в політиці сильна… Має чорний пояс з карате. Вільно володіє литовською, англійською, російською, польською та французькою мовами і дуже любить українську…