Митрополит Епіфаній освятив і передав воїнам на фронті 20 тисяч копій ікони Пресвятої Богородиці

Близько 20 тисяч копій ікони покровительки українського війська Пресвятої Богородиці освячено і передано українським бійцям на фронт.

Їх освятив предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній.

Полотна великого формату передадуть підрозділам, маленькі вручать особисто воїнам. Зображена Богородиця – сучасна ікона роботи художника Юрія Нікітіна. На ній також є захисники України від воїнів Київської Русі та князя Костянтина Острозького до оборонців Майдану, добровольців і сучасних воїнів ООС.

Копії виготовили за підтримки литовського мецената Робертаса Габуласа, тому на церемонію освящення запросили і його самого, і посла Литви в Україні. “Ця ікона відображає частково нашу спільну історію, наших спільних героїв, які боролись разом за свободу наших країн”, – зауважив посол Марюс Януконіс.

“У перші дні 2020 року ми чуємо про певні жертви, ми молимось, віримо, що ця неоголошена, але страшна війна повинна завершитися”, – наголосив митрополит Епіфаній.