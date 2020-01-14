Одеса стала п’ятим містом в Україні, де ветерани АТО відкрили піцерію Pizza Veterano

На початку 2020 року в Одесі відкрили піцерію Pizza Veterano. Цей соціальний проєкт стартував три роки тому і отримав всеукраїнську популярність завдяки своїй креативній спрямованості й якості пропонованих послуг. Одеса стала п’ятим містом України після Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Маріуполя де відкрито піцерії Pizza Veterano. Про це повідомляє видання Міноборони АрміяInfo.

Особливість Pizza Veterano в тому, що вона більше соціальний, ніж бізнесовий проєкт. Здебільшого тут працюють учасники бойових дій на Донбасі та небайдужі люди, для яких поняття Україна, національна гордість і свідомість, ще не втратили свого сенсу.

До переліку послуг Pizza Veterano входить безкоштовна доставка і знижки в 25% ветеранам АТО/ООС. Також у рамках проєкту проводяться тренінги та різноманітні майстер-класи. Але найголовніше, що Pizza Veterano спрямована на те, щоб люди, які повернулися з фронту, знайшли роботу і були корисними в суспільстві та мирному житті.

Тільки за перший день роботи піцерія зробила 107 піц, третю частину яких, роздала на подарунки ветеранам та їхнім родинам, а також тим, хто допомагає українській армії.

У Pizza Veterano в Одесі два власники: ветеран АТО Богдан Чабан і підприємець Олексій Кулик, вони обидва з Донецька.

Богдан – український активіст, один з організаторів руху «Донецьк – це Україна», відомого своїми маршами і мітингами проти «руского міру» на Донбасі навесні 2014 року. Після початку окупації приєднався до партизанського руху, був членом підрозділу «Гарпун» і партизанського загону «Равлики». Уже після гострої фази війни на Донбасі Чабан виїхав до Маріуполя, де за франшизою зробив Pizza Veterano.

«Наша піцерія – соціальний проєкт, – розповідають Богдан і Олексій. -У нас працюють тільки патріоти і ветерани АТО/ООС. Кухар Саша – учасник бойових дій, кухар Віка (позивний Киця) – служила в ДУК «Правий Сектор», адміністратор Віталік – волонтер, житель Донбасу, Катя – теж, вона з міста Селидове. Перші 10 тих, хто подав заявки на роботу, наразі й працюють. У нас є резерв кадрів із ветеранів АТО, якщо ми ризикнемо далі розвивати бізнес. Ми плануємо відкрити ще одну точку з доставки в одному зі спальних районів Одеси. У нас піца, за яку не соромно. А ще – у нас найкращий колектив. Хочемо, щоб люди не забували, що Україна воює за свою землю і за свій народ. І що війна закінчиться, коли ми повернемося додому – до своїх домівок в Донецьку і в Криму!»

Олександр Кіндсфатер, АрміяInfo