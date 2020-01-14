Національний музей історії України у Другій світовій війні запускає унікальний проєкт

2020-й рік – 75-та річниця закінчення Другої світової війни. Як повідомляється на facebook-сторінці Національного музею історії України у Другій світовій війні, за радянськими нормативами цього ж таки року мав завершиться термін зберігання у військкоматах документів на загиблих. Що було б із ними далі, невідомо.

Проте фахівці музею встигли зібрати й урятували унікальний документальний фонд, який нині налічує 10 тисяч архівних справ. А до того ж зробили його загальнодоступним, створивши електронну базу даних.

Сайт допоможе відвідувачам установити долі зниклих безвісти родичів, знайти документи, пов’язані із загибеллю військовослужбовців, стане в пригоді дослідникам військової історії.

Цей унікальний проєкт – перший приклад упорядкування розпорошених по військкоматах «похоронок» та облікових документів на пострадянських теренах, а також єдиний такого обсягу пошуковий портал, створений самостійно музеєм.

Наразі електронний ресурс акумулює відомості про радянських військовослужбовців з України, які загинули і зникли безвісти, а також поховані на її території. Містить 258 011 записів і 311 572 документи щодо Київської та Житомирської областей.

Упродовж 2020 р. буде викладено ще 110 тис. записів і 120 тис. документів. У перспективі – залучення до співпраці інших державних установ та створення на єдиній платформі всеукраїнського пошукового порталу загиблих комбатантів різних військових формувань періоду Другої світової війни.

Проєкт презентуватимуть 16 січня 2020 року о 12:00 за адресою:

Київ, вул. Лаврська, 27, Головна експозиція музею, Зала Пам’яті.

Під час презентації буде представлено оригінальні документи з обліку загиблих. Фахівці розкажуть про особливості їх створення та обігу, що дають розуміння, чому остаточну цифру втрат установити неможливо. Родини, яким Музей допоміг знайти відомості про рідних, поділяться своїми унікальними історіями пошуку.

У презентації візьмуть участь музейники, науковці, архівісти, пошуковці, військові історики, демографи та інші фахівці.

АрміяInfo