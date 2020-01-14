Морська піхота України озброюється потужними протикорабельними ракетами “Нептун”

Командувач морської піхоти ВМС ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль розповів, яке підсилення очікують підпорядковані йому підрозділи у 2020 році.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

За словами командувача, у 2020 році піхотинці планують отримати більше 70 одиниць автомобільної техніки та більше 80 одиниць бронетанкової.

“Цього року заплановано оснащення двох батальйонів багатофункціональними бронеавтомобілями “Козак-2М1“, які призначені для виконання широкого кола бойових завдань”, – зазначив генерал.

Содоль повідомив, що планується переозброєння, доозброєння майже всіх підрозділів для підвищення бойових спроможностей.

“Також саме у підрозділи морської піхоти надійдуть перші ракетні комплекси наземного базування. Після прийняття на озброєння протикорабельної ракети “Нептун” буде створений ракетний полк, а це надасть нам серйозні можливості для протидії агресії Росії з моря”, – підсумував він.

Нагадаємо, що в Україні успішно завершено випробування ракети “Нептун” (ВІДЕО).