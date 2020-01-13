У ВМС України визначилися з артилерійським озброєнням до патрульних катерів Island, отриманих від США

У ВМС ЗС України визначились з майбутніми артилерійськими установками до патрульних катерів “Слов’янськ” та “Стробільськ” типу Island.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на прес-службу Командування ВМС ЗС України. На два переданих від США патрульних катери типу Island будуть встановлені стволи та автомати з 25-мм спареної артилерійської установки 2М-3М.

Комендори патрульних катерів вже проходять підготовку по цим артустановкам у Навчальному центрі ВМС ЗС України.

Очікується, що гармати будуть встановлені на лафети від артилерійських установок MK-38 Mk.0 котрі були на катерах типу Island.

Тобто на катерах залишиться артилерійська установка з ручним наведенням без стабілізатора.

У перспективі майбутні катери типу Island вже можуть бути озброєні американськими артустановками Mk 38 більш пізнішої версії, котрі вже мають оптико-електрону систему наведення та стабілізацію. Також розглядається доотримання аналогічних установок і на “Старобільськ” та “Слов’янськ”, проте остаточного рішення не прийнято.

2М-3М є засобом самоооборони кораблів та може бути використаних для знищення цілей на відстані до 3 000 метрів.

Тактико-технічні характеристики озброєння:

Калібр: 25 мм

Довжина ствола: 2000 мм

Довжина автомату: 2810 мм

Маса снаряду: 672 грами

Початкова швидкість польоту снаряду: 890 м/с

Швидкострільність: близько 300 м/с

Вага автомату: 101 кг

25-мм спарена артилерійська установка 2М-3М стоїть на озброєнні єдиного у складі ВМС ЗС України рейдового тральщика «Генічеськ», також у складі Морської охорони є три катери проєкту 1204 «Джміль», що теж ними озброєні:

Минулого року всі вони пройшли докові ремонти на підприємстві ТОВ «Дунайсудносервіс».