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Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Дата: 12.01.2020
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Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП у Київській області затримано учасників злочинної організації, які займалися вбивствами на замовлення. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області, передають Патріоти України.

У ньому, зокрема, нагадується, що 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках Революції Гідності і війни на сході України в складі батальйону “Київ-2″. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 мм Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Зазначається, що “завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство Адама Осмаєва”.

На рахунку злочинців ще два замовних вбивства, вчинених у вересні 2016 року і в січні 2019 року, які також розкрито, зазначили в прокуратурі. Наразі слідчі дії тривають, проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників.

Глава МВС Арсен Аваков також повідомив про затримання в соціальних мережах.

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