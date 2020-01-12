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Український альпініст встановив неймовірний рекорд – проплив у каяку в озері кратера вулкана на висоті 6377 метрів над рівнем моря

Дата: 12.01.2020
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Український альпініст Валентин Сипавін з Харкова проплив на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем моря і тим самим встановив світовий рекорд. Спортсмен зробив це у озері в кратері найвищого у світі вулкана Охос-дель-Саладо в Південній Америці. Про це повідомляє клуб Alpomania на своїй сторінці в Facebook.

“Маючи проблеми зі своєю командою підтримки, його як акліматизованого мотивованого і просто крутого клаймера, запросив у свою команду відомий австралійський мандрівник, наймолодша людина у світі, яка підкорила сім вершин і сім вулканів Даніель Булл. І вони з Валентином разом встановили відразу два світові рекорди Гіннеса”, – зазначено в повідомленні.

Адміністратори пишуть, що Валентин Сипавін відчуває себе добре. “Як туди затягли каяк, розбили лід, як можна плавати майже на 6400 м і взагалі, як це можливо, сподіваємося, ми скоро дізнаємося від самого Валентина!” – повідомляється на сторінці Alpomania.

Радіо Максимум

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