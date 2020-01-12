Олександр Турчинов переконаний: за збитий в Ірані український літак несе відповідальність і Росія

Російська сторона, як головний союзник і постачальник озброєння Ірану, несе рівнозначну з офіційним Тегераном відповідальність за збиття 8 січня 2020 року пасажирського літака “Міжнародних українських авіаліній”.

Про це на своїй сторінці заявив екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає Еспресо.TV.

“Це вже другий пасажирський “Боїнг”, який за останній час знищується російською ракетою. І так само, як і у випадку з малайзійським літаком, керівництво РФ у своїх офіційних заявах намагалося не тільки підтримати Іран як свого стратегічного партнера, але і дезінформувати міжнародну спільноту, вигадуючи брехливі версії цієї жахливої трагедії”, – наглолсив він.

На думку Турчинова, Україна повинна негайно вимагати позачергового засідання Радбезу ООН з метою “забезпечення проведення об’єктивного розслідування цього страшного злочину та притягнення до відповідальності не тільки керівництва Ірану, але і їх військового союзника – Російської Федерації”.

Росія, за його словами, “системно підтримує тероризм та в порушення міжнародних санкцій поставляла до Ірану смертоносну зброю, готувала військових фахівців і, не виключно, надавала безпосередню допомогу при підготовці ракетної атаки, що відбулася 8 січня”.