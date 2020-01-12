Офіцери російської поліції, які попросили притулку в Україні, розповіли про участь РФ в агресії проти нашої держави

Навесні 2019 року українські та російські ЗМІ сколихнула новина про те, що спочатку курсант-третьокурсник Голіцинського прикордонного інститу ФСБ Росії, а потім водночас двоє офіцерів поліції Ростова-на-Дону попросили політичного притулку в Україні – всі вони вийшли на прикордонний пункт “Гоптівка”.

Курсант інститу ФСБ виявився етнічним українцем, який одразу дав розгорнуте інтерв’ю з поясненнями того, що більше нічого спільного не хоче мати ні з владою Росії, ні з самою державою Росія, а хоче жити на землі своїх дідів-прадідів. Ростовські офіцери поліції дали інтерв’ю щодо причин втечі вже днями, перед Новим роком, зокрема – розповіли про війну на Донбасі та участь в ній Росії.

Колишні російські правоохоронці-втікачі – це Семен Фищук та Микита Моргунов, що працювали у поліції в Ростові-на-Дону.

Причиною, що спонукала їх просити політичний притулок в Україні, стало переховування від переслідування у зв’язку з їх службовою діяльністю, а саме покривання наркотрафіку російськими посадовцями. За словами самих Семена Фищука та Микити Моргунова, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин у аптеках на ділянці своєї відповідальності. Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв’язку із замовленням «зверху», вони прийняли рішення втекти з РФ в Україну.

У інтерв’ю офіцери російської поліції детально розповіли про переміщення російської техніки на прикордонних з Україною територіях та загалом про російську агресію проти нашої держави:

Український мілітарний портал