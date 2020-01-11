На Донеччині прикордонники затримали бойовика, який охороняв збитого російською ракетою малайзійського “Боїнга”

У Донецькій області прикордонники затримали бойовика, який охороняв місце катастрофи та залишки збитого росіянами літака рейсу MH17. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook, передають Патріоти України.

Затриманий – громадянин України 1994 року народження. Його затримали 9 січня в результаті реалізації оперативної інформації. “У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами”, – заявили у штабі. Як йдеться у повідомленні, починаючи з кінця серпня 2014-го затриманий охороняв місце авіакатастрофи.

“Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих. За цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків”, – повідомляє штаб ООС. Злочинну діяльність чоловіка підтвердили фото з його сторінки у соцмережі, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.