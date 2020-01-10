За вкрадене у Криму: Росія програла черговий суд Україні на понад 82 мільйони доларів

Суд Швейцарії зобов’язав Росію виплатити близько $82,1 млн компенсації українським фірмам за майно, яке було забрано у них в анексованому Криму. Рішення про це ухвалив Федеральний суд Швейцарії, передають Патріоти України.

Він залишив в силі рішення арбітражу в Женеві, який зобов’язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків (близько $82,1 млн) 12-ти українським компаніям в якості компенсації за збитки, завдані внаслідок конфіскації їхніх активів на півострові.

Росія намагалася оскаржити рішення Міжнародного арбітражного суду в Женеві, яке було ухвалено у квітні 2019 року. “Російська сторона стверджувала, що женевський судовий орган не підходить для винесення рішення у цій справі. Вона також заявляла, що аргументи українських фірм, які стверджували, що вони підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року, не застосовуються. Згідно з цією угодою, РФ і Україна не повинні експропріювати інвестиції без своєчасної виплати справедливої компенсації”, – сказано в публікації.

Уточнюється, що за відшкодуванням збитків в 2015 році в Постійну палату третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, серед них “Укрнафта”, що подала перший позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов.

“Палата призначила двох арбітрів, а ті вибрали головою своєї групи Габріель Кауфманн-Колер з Женеви. Тим самим розгляд виявися перенесеним до Швейцарії”, – сказано в матеріалі.

У Федеральному суді Швейцарії вирішили, що компетенцію Міжнародного арбітражного суду не можна ставити під сумнів. А тому покарання для Росії залишили в силі.