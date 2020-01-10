Модернізований у Львові винищувач МіГ-29МУ2 успішно пройшов випробування

Успішно пройшов перший випробувальний політ нового модернізованого літака МіГ-29МУ2. Про це в своєму матеріалі повідомило видання “АрміяInform”.

Зараз тривають льотно-конструкторські випробування дослідного зразка модернізованого літака. Наприкінці 2019 року фото дослідного зразка модернізованого МіГ-29МУ2 опублікувало інформагентство Міністерства оборони “АрміяInform”.

Модернізація літака МіГ-29, яка була розроблена на Львівському авіаційно-ремонтному заводі, проведена за допомогою підприємств українського оборонно-промислового комплексу. У результаті цієї модернізації було вдосконалено можливості літака із нанесення високоточних ударів по наземних цілях.

На МіГ-29МУ2 можливе встановлення ракетно-бомбового озброєння з телевізійними головками наведення типу Х-29Т та КАБ-500КР, а також системи VOR, ILS, DME — бортову апаратуру, яка дасть змогу в автоматичному режимі здійснювати контроль за посадкою літака та виконувати польоти на міжнародних трасах.

Після того як МіГ-29МУ2 здійснив перший політ, триває низка заходів, по закінченню яких відбуватимуться державні випробування модернізованого на Львівському державному авіаремонтному заводі літака.

У травні 2019 року тодішній Міністр оборони України Степан Полторак анонсував початок робіт з модернізації українських винищувачів МіГ-29 за участі іноземних компаній вже з 2020 року.

Тоді акцентували, що переговори про участь іноземних компаній відбуваються на фінальному етапі та визначаються пріоритети щодо проведення модернізації.