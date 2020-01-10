Henley Passport Index: українці можуть без віз відвідувати 128 країн світу

Іще 98 країн чи територій далі вимагають від українців віз, мовиться у звіті, що, як наголошує компанія, укладається за широко визнаними даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

За цим дослідження візою вважається дозвіл на в’їзд, для отримання якого треба звертатися особисто; 15 із «візових країн» вимагають від українців електронної візи, яку можна отримати дистанційно.

До «безвізових» країн чи територій цей індекс зараховує й ті, які видають візи при прибутті (таких для громадян України 33) або електронні дозволи на в’їзд, що видаються без звичних візових формальностей (їх 2).

За даними дослідження, Україна зберегла 43-ю «сходинку» з попереднього року.

Найкращі позиції, свідчать ці дані, нині мають Японія, Сінгапур, Південна Корея й Німеччина, найгірше становище в Афганістану, Іраку, Сирії, Пакистану й Сомалі.

Інший схожий паспортний індекс, що його укладає компанія з назвою Passport Index, але за іншою методологією, ставить Україну на 23-ю «сходинку» свого рейтингу, разом із острівною державою в Карибському морі Сент-Кіттс і Невіс.

За цими даними, які відображають поточну ситуацію, громадяни України можуть відвідати без віз 142 країни чи території (з того 49 із візами, що видаються при прибутті), далі від них вимагають віз 56 країн чи територій.

Цей індекс зазначає, що протягом 2019 року Україна загалом додала до списку безвізових в’їздів 10 країн чи територій (і ще одну вже в 2020-му, без уточнень, про які саме йдеться).

Він називає найкращими за можливістю безвізового в’їзду для їхніх громадян Об’єднані Арабські Емірати, Німеччину, Фінляндію, Люксембург й Іспанію, найгіршими – Афганістан, Ірак, Сирію, Сомалі й Пакистан.