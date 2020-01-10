Фільм про співачку Квітку Цісик матиме й гостру сюжетну лінію боротьби українських патріотів проти КДБ…

У Києві презентували сценарій до майбутнього повнометражного художнього фільму про коротке перебування на історичній батьківщині легендарної американської співачки українського походження Квітки Цісик, повідомляє “УкрІнформ”. За сценарієм, під час візиту до України їй вдається, за допомоги “Пласту”, проникнути в секретні архіви КДБ і скопіювати документи, що стосувалися загибелі співака-патріота Володимира Івасюка…

Фільм про відому співачку матиме карколомно закручений сюжет .На презентації сценарію та тизеру вручaли красиві флаєри до фільму – виконані в чорно-червоних кольорах з автентичним підписом Квітки Цісик і ніжною білою ромашкою (яку любила носити у волоссі співачка) у лівому кутику. А от з правого боку на якісній поліграфії – похмурі сірі силуети й капелюхи шпигунів московського КДБ…

- Так, це капелюхи шпигунів! – каже сценарист Сергій Дзюба. – Ми хочемо зробити кіно для широкого глядача – це не буде суто біографічна стрічка. Базуючись на відомих фактах, ми зробимо захоплюючу шпигунську історію, де буде і дія, і інтрига, і “закручений” сюжет.

Сценарій фільму у співавторстві написали Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов, які вже не вперше працюють у дуеті та мають кілька успішно реалізованих проєктів – стрічки «Позивний «Бандерас» та «Заборонений».

Їхній проєкт сценарію став переможцем конкурсу в рамках програми «Посилення потужності аудіовізуального сектору» Українського культурного фонду і отримав підтримку.

На сьогодні завершено перший етап масштабного проєкту – створено і презентовано сценарій та тизер до майбутнього великого кіно.

Фільм матиме назву «Квітка» і, як розповіли сценаристи, буде художнім, проте за його основу беруться реальні факти, а саме – перший і останній візит Квітослави-Орисі Цісик з матір’ю на історичну батьківщину в травні 1983-го року.

Більшість використаного фактажу вони взяли з інтерв’ю співачки, які вона в 91-92 роках давала Кирилові Стеценку та Олександру Горностаю.

Насправді, інформації про цю поїздку дуже небагато, бо навіть родичі, які проживали тоді тут, не побачилися з нею. Є факти, що вони з мамою завітали до Львова, поплакали в Соборі Святого Юра, а от до Івано-Франківська її не пустили. Також радянська влада заборонила їй будь-які публічні виступи чи концерти, оскільки вона була громадянкою Америки, а до того ж ще й виконувала пісні Січових стрільців, та й взагалі її творчість тоді була у нас заборонена.

- Крім самого візиту на історичну батьківщину, за основу в сценарії до фільму «Квітка» ми взяли ще один важливий факт – після повернення з України, співачка почала працювати над своїм другим музичним альбомом «Два кольори», до якого увійшли пісні Володимира Івасюка, – розповів Сергій Дзюба. – Тому ми вирішили припустити у своїй історії, що саме в Україні вона дізнається про вбивство Івасюка, замасковане під самогубство.

Ми зустрічалися з її чоловіком Едвардом Раковичем, і він розповів, що Квітка повернулася дуже пригніченою, але з ким вона тут бачилася і про що говорила, він достеменно не знає…

Артемій Кірсанов додає: – Зверніть увагу: назва її альбому «Два кольори» – червоне, то любов, а чорне – то журба. Це вже її осмислена й усвідомлена позиція після відвідування історичної батьківщини.

А те, як вона виконала пісню Івасюка «Я піду в далекі гори», також наштовхує на роздуми. У нього – це легке виконання, майже танцювальне реггі, а у неї – сповнене трагізму і глибини.

За словами Дзюби, вони вирішили показати Квітку не лише як популярну американську співачку, а як талановиту людину, котра не змогла вповні себе реалізувати, хоча усіляко намагалася.

«Цісик насправді була досить відома в Америці, але в дуже вузьких колах, тому що вона була співачкою джинглів, рекламних роликів – а це дуже професійні моменти. Вона працювала на бек-вокалі у зірок: Вітні Х’юстон, Майкла Джексона, але не мала свого сольного імені і не була «зірковою» співачкою.

Також вона співала пісні до фільмів, але з одним із них вийшла не дуже приємна ситуація – пісня з кінострічки «Ти осяєш моє життя», яка вийшла у 1978-у році, отримала премію «Оскар» у категорії «Найкраща музика, оригінальна пісня», але так сталося, що слава від цього дісталася… не Квітці. Через особистий конфлікт режисер Джо Брукс, який, за чутками, залицявся до співачки, як автор пісні і продюсер фільму прибрав прізвище Цісик з титрів і перепродав своєму другові права на пісню, а донька того – Деббі Бун заспівала її та отримала Оскар», – розповів пан Сергій.

Ще один цікавий факт про Квітку – вона була вправною пластункою. З 7-ми до 16-ти років перебувала в американському відділі української скаутської організації Пласт і навіть досягла ступеню пластунка-розвідниця.

«Серед законів цієї організації є такий, що пластун завжди повинен дбати і допомагати українській громаді та розвивати її культуру. З усього видно, і ми в сценарії зробили на цьому акцент, що для Квітки це був надважливий закон!», – ділиться своїми спостереженнями Кірсанов.

Два свої альбоми «Пісні з України» і «Два кольори» Цісик записала за власні кошти у найвищій якості за участі талановитих музикантів, котрі працювали з Френком Синатрою. На кожен – витратила близько 100 тисяч доларів. На той час – шалені гроші, які ніяк їй не повернулися. Ці музичні роботи, звичайно, виявилися не дуже популярними в Америці, тому що мали б бути популярними в Україні, але за радянських часів їх розповсюджували напівлегальним шляхом і звідси вона не отримала ніякої фінансової віддачі.

«Але для неї це було не принципово, бо це – її вклад у розвиток української пісні, її волонтерство задля збереження української культури і музики», – переконаний пан Артемій.

Намагаючись назбирати якомога більше інформації про головну героїню свого майбутнього фільму, сценаристи разом з продюсером Валерією Борщевською у жовтні 2019 року відвідали Сполучені Штати Америки і поспілкувалися там з двоюрідною сестрою та чоловіком Квітки Цісик.

Хочеться вірити, що наступні етапи цікавого і, безумовно, просвітницького кінопроєкту пройдуть вдало, завершаться вчасно і у 2022 році ми побачимо на великих екранах якісний художній фільм про співачку і патротку України Квітку Цісик.