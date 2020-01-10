Чотири бригади ЗСУ у повному складі комплексно готуються “для дій в урбанізованій місцевості”

Цього року вперше комплексно підготують чотири бригади у повному складі.

Про це кореспонденту АрміяInform розповів начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ – заступник начальника управління бойової підготовки Головного управління підготовки ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов.

– Наразі у нас є п’ять навчальних центрів підготовки підрозділів. Один із них у Старичах. Він повністю укомплектований інструкторським складом, має відповідну начально-матеріальну базу, інфраструктуру та спроможний готувати чотири бригади на рік у повному об’ємі, – зазначив підполковник Владислав Пономарьов.

Окрім цього, по дві батальйонно-тактичні групи із кожної бригади пройдуть вишкіл за програмою «Підготовка для дій в урбанізованій місцевості». Термін навчання одного підрозділу — 2 тижні.

Другий навчальний центр – це «Ширлан», Міжвидовий центр підготовки підрозділів. За рішенням начальника Генерального штабу він набуватиме спроможності поетапно. Протягом цього року там буде підготовлено чотири штаби бригади і чотири їхні батальйонно-тактичні групи. У наступному році – чотири штаби бригади і вісім батальйонно-тактичних груп. І у 2022-му чотири бригади у повному складі.

– Також у нас розгорнуті центри підготовки підрозділів родів військ – навчальні центр розвідки, протиповітряної оборони та ракетних військ і артилерії, – додав офіцер.