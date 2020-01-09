У столиці Греції школу розписали петриківським розписом

В Афінах, столиці Греції, одну із тамтешніх шкіл розписали петриківським розписом. Проєктом керував мер муніципалітету, в якому розташована школа, Йоргос Томакос.

Про реалізацію проєкту “Петриківський квіт в Афінах” повідомило посольство України в Греції.

Проєкт повністю підтримала громадська організація Борисфен, а також керівництво школи та батьківський комітет.

Наше мистецтво оцінили сповна. Так, під час відвідання українського стенда на дипломатичному Різдвяному Ярмарку новообраний мер Афін Костас Бакоянніс придбав новорічну прикрасу для ялинки, розписану в стилі Петриківки, – йдеться в повідомленні пресслужби посольства.

У школі, де зробили розпис, навчаються близько 300 дітей, більшість з яких греки.

Сам розпис робила майстриня знаменитої династії із селища Петриківка, членкиня Спілки художників України Наталія Статива-Жарко.