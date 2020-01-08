Українська сторона СЦКК спростувала інформацію про “порушення” ЗСУ домовленостей щодо відведення озброєння

Українська сторона СЦКК спростовує інформацію Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про нібито порушення Збройними силами України Мінських домовленостей у частині відведення озброєння від ліні розмежування.

Про це Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє у Facebook, пише УНІАН.

“У щоденних звітах від 4 та 6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ продовжує надаватись недостовірна інформація щодо порушень українською стороною Мінських домовленостей стосовно відведення озброєння, а саме – зенітних ракетних комплексів 9К33 «Оса». Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння. Відповідно до Мінських домовленостей, відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях мова не йдеться”, – йдеться у повідомленні Української сторони СЦКК.

Українська сторона СЦКК наголошує, що така інформація суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру.