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На Донеччині проросійський терорист у стані наркотичного-алкогольного угару знищив бойовиків свого підрозділу

Дата: 08.01.2020
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На передовій позиції окупантів в Донецькій області сталася стрілянина – п’яний бойовик розстріляв своїх товаришів по службі.

У пресцентрі ООС розповіли, що інцидент трапився напередодні Різдва, вночі 6 січня, в окупованому Куликовому.

“Один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотичного-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним” , – розповіли в ООС.

Зазначимо, що подібні випадки фіксувалися і раніше. Так, наприклад, нещодавно бойовики обстріляли сусідній підрозділ своїх же військ, а потім звинуватили в цьому українських військових.

А влітку бойовики обстріляли свої ж позиції і вбили російського військового. Противник посилено проводив навчання з бойової підготовки, але в якийсь момент щось пішло не так.

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