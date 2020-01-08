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Київський художник зобразив Кевіна з фільму “Сам удома” в українській вишиванці

Дата: 08.01.2020
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Чудовий малюнок – “переспів” постеру всесвітньовідомого Різдвяного фільму “Сам удома” створив український художник Дмитро Кривонос.

Малюнок він розмістив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє “Козацький край”. У  “ремейку” американського постера головний герой фільму Кевін Маккалістер зображений у чорній, вишитій червоним українській сорочці, а під вікном його будинку – двоє бандитів, на яких можна розгледіти характерні для “запорєбрікових” сусідів головні убори – шапку “казаков”-найманців, які воюють на українському Донбасі – на “атамані” злочинного дуету Гаррі і “простонародную кєпку” – на його дурникові-напарнику Марвіні.

У коментарях до малюнку друзі художника висловлюють переконання в тому, що для бандитів з українського сюжету історія завершиться так само, як для їхніх прототипів з американського фільму…

Оригінал американського постера

 

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