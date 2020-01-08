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Баскетболіст з українських Черкас знову відзначився у США: допоміг команді “Детройт” здолати “Клівленд” у матчі НБА

Дата: 08.01.2020
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Український захисник “Детройта Пістонз” Святослав Михайлюк заробив 12 очок у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Клівленд Кавальєрс”.

Він провів на майданчику майже 35 хвилин, також встигнувши відзначитися одним підбором і п’ятьма передачами. Українець отримав найбільший ігровий час в кар’єрі, а також встановив рекорд за результативними передачами.

Відзначимо, що головний тренер “Детройта” Дуейн Кейсі випустив українця зі старту. “Детройт” переміг з рахунком 115:113, а команда Михайлюка знаходиться на десятому місці турнірної таблиці Східної конференції НБА.

Нагадаємо, що Святослав проводить найрезультативнішу серію у своїй кар’єрі в НБА.

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