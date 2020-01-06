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У фільмі «Таємнича спадщина» художня вигадка переплелася з історичними фактами…

Дата: 06.01.2020
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Цікавий пригодницько-історичний  фільм  «Таємнича спадщина» має з’явитися на екранах країни завдяки підтримці Українського культурного фонду.

В основі сценарію фільму – історична правда подій 1945 року на Західній Україні та художній вимисел. Частина персонажів мала реальних прототипів і навіть прізвища й імена у фільмі частково збережені.

Сюжет фільму стартує від моменту, коли священик Симеон Лукач та чернець Хома, розшифровуючи послання невивченого старовинного екземпляра Біблії, розкривають таємницю існування нащадків короля Данила Галицького, яких переслідує НКВД та місцезнаходження королівських клейнодів…

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