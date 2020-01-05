У складі українських Сил спецоперацій створено авіапідрозділ за стандартами НАТО

35-а змішана авіаційна ескадрилья, що призначена для оперативного повітряного забезпечення діяльності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, створена на Вінниччині.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Згідно зі спільною директивою, наказу командувача Сил спеціальних операцій та наказу командувача Повітряних Сил ЗС України, ескадрилья безпосередньо підпорядкована 456-й бригаді транспортної авіації та оперативно підпорядковується командуванню Сил спеціальних операцій. Ескадрилья побудована за стандартами НАТО, біля 80% чисельності складають військові 456-ї бригади, також вона включає штаб, що комплектується з інших частин.

«Починаючи з 2015 року в нас сформована нова структура – Сили спеціальних операцій, які створювалась за натовськими стандартами, і за цими стандартами ССО повинні мати повітряну компоненту. Рішення про її створення було прийняте у 2019 році. Для чого? Найперше, це мобільність і скритність управління. Час від моменту прийняття рішення на виконання завдання, до його безпосереднього виконання буде мінімальним, а також менше людей про це знатиме», – повідомив командир 35-ї ескадрильї Богдан Андрушко.

Новостворена ескадрилья вже братиме участь у перших цьогорічних польотах 456-ї бригади, які заплановані на 8-9 січня. Це будуть тренувальні польоти для підтримання навичок.

До кінця 2020 року на озброєння ескадрильї перебуватиме три типи авіаційної техніки – гелікоптери Мі-2 та Мі-8, а також літаки Ан-26. Після 20-го року у складі 35-ї ескадрильї також з’являться бойові гелікоптери Мі-24.

Серед проблемних питань, що виникли під час формування, розміщення особового складу. «Звичайно, що є плани, відправлені заявки, на будівництво нових будівель, на ремонт будівель, які на даний момент є в 456-й бригаді. Але схотілося б вже сформуватися та поселитися в якомусь одному, максимум у двох приміщеннях де буде розміщений і дислокований той особовий склад, який безпосередньо буде проникатися ідеєю створення цієї ескадрильї», зауважив командир підрозділу.

Ukrainian Military Pages