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Двоє російських спортсменів прийняли громадянство України

Дата: 05.01.2020
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Російські хокеїсти Олег Петров і Сергій Афанасьєв прийняли українське громадянство. Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу “Дніпро” (Херсон), передають Патріоти України.

27-річний Петров виступає на позиції воротаря, 26-річний Афанасьєв діє в обороні. Обидва виступають за “Дніпро”.

Петров уже виступав за збірну України на одному з міжнародних турнірів. Також він виступав за “Сибірських снайперів” (Новосибірськ), “Білих Ведмедів” (Челябінськ), “Трактор” (Челябінськ), “Аріаду” (Волжськ), “Алмати”, “Генералів” (Київ) і “Кременчук”.

Афанасьєв пограв за “Сариарка” (Караганда), “Беркут” (Караганда), “Снігових Барсів” (Астана), “Генералів” (Київ) і “Стяуа” (Бухарест).

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