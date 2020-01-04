Помер останній ветеран першої сотні УПА

Про це у Facebook повідомив начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України Микола Ляхович.

Степану Бакунцю було 94 роки.

“Саме в садибі його батьків на хуторі Нетуша в жовтні 1942 року було засновано перший вишкіл під назвою ”Холодний Яр”, для старшин майбутніх боївок ОУН(Б)”, – розповідає Ляхович.

Степан Бакунець був учасником першого бою УПА проти німецьких окупантів у лютому 1943 року.

Після Другої світової війни Бакунець був засуджений до 10 років радянських таборів.

Вийшовши на волю, ветеран оселився у селі Кураш Дубровицького району на Рівненщині, де до останніх днів доглядав братську могилу вояків УПА.

Джерело: Історична правда