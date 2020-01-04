Бойовика “ДНР”, який захоплював адмінбудівлі Слов’янська, засудили до 5 років позбавлення волі

Слов’янський міскрайонний суд визнав винним бойовика терористичної організації “ДНР”, підозрюваного у створенні терористичної групи та засудив до 5 років ув’язнення.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Деталі: За даними СБУ, мешканець Шахтарська приєднався до лав незаконних збройних формувань після звільнення бойовиками з в’язниці у квітні 2014 року, де перебував за скоєння тяжкого злочину.

Дослівно: ”У складі угруповання терористів він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська та бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема корегував артилерійські обстріли українських підрозділів. Також бойовик причетний до переправлення військової техніки, зброї та боєприпасів з РФ на тимчасово непідконтрольну територію Донеччини”.

Деталі: У серпні 2019 року співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника у Запорізькій області, куди він прибув до своїх родичів, у яких переховувався.

Рішенням суду колишнього бойовика “ДНР” визнано винним у скоєні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України.