Вiдомий в усьому світі український гурт DakhaBrakha “зіграв самих себе” у фільмі

2019 року знаний у всьому світі гурт DakhaBrakha відзначив своє 15-річчя. До цього ювілею український продакшен SKYDIVEFILM PRODUCTION вирішив відзняти документальний фільм про творчий шлях етно-четвірки. Проект підтримав Український культурний фонд.

«Повнометражний документальний фільм “ДахаБраха. Шлях” – це історії з життя чотирьох музикантів: Марка Галаневича, Ірини Коваленко, Олени Цибульської та Ніни Гаренецької.

“Шлях” – останній (мається на увазі найсвіжіший. – Прим. ред.) альбом гурту – своєрідна метафора подорожі світом наших героїв. Кожна пісня, народжена в фольклорних експедиціях, має свою історію та зберігає українську автентичність», – йдеться у описі до фільму.

Режисером документальної стрічки стала Анна Корж, продюсером – Оксана Капінос.

«Часто гурт виступає у країнах, де люди вперше бачать і чують щось про Україну. Тому найважливіша місія ДахиБрахи – за допомогою музики показувати якою ж насправді є наша країна.

Разом з гуртом ми поринемо в мандри магічного створення музики, анімаційно-відображених спогадів дитинства героїв, але найцікавіше – зазирнемо за куліси яскравих, але водночас непростих буднів артистів», – додають творці фільму.

За найсвіжішими новинами творення стрічки можна слідкувати на офіційній сторінці фільму у Фейсбуці.

Нагадаємо, за час свого існування DakhaBrakha устигли випустити шість альбомів, враховуючи і спільну платівку із білоруським колективом PortMone – «Хмелева Project» (2012).

Фільм знімався в Україні та під час всесвітнього турне гурту – зокрема, в Бразилії, Франції та США.