Тимчасово повіреною у справах США в Україні призначена Крістіна Квін

Щойно призначена тимчасово повіреною у справах США в Україні, Крістіна Квін запевняє у підтримці європейського розвитку України. Про це Квін заявила у відеозверненні, оприлюдненому Посольством США в Україні у мікроблозі Twitter, передають Патріоти України.

Вона заявила, що для неї честь працювати тимчасовою повіреною США в Україні. Квін зауважила, що перебуває в Україні вже близько шести місяців на посаді заступниці голови місії США в Україні. «Я із захопленням зустрічаю нові виклики й велику відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні, коли ми тісно співпрацюємо з українськими партнерами заради просування наших спільних цілей», – зазначила Квін.

«У той час, коли керівництво Посольства змінюється, наша політика міцної підтримки України залишається стабільною. Команда нашого посольства й надалі працюватиме у тісному партнерстві з українським урядом і громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та реформи, які допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє», – наголосила вона. Також дипломат відзначила, що за той короткий час, який вона перебуває в Києві, Україна досягла значного прогресу. Квін запевняє, що працюватиме над тим, аби Україні й надалі надавалася підтримка.