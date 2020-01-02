Українська дзюдоїстка – у офіційному списку найкращих спортсменок світу 2019 року

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід посіла 12-е місце у рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який був опублікований Міжнародною асоціацією спортивної преси (AIPS).

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Переможницею щорічного голосування стала американська спортивна гімнастка Сімона Байлз, друге місце зайняла капітан жіночої збірної США з футболу Меган Рапіно, а третє – ямайська легкоатлетка Шеллі Енн Фрейзер-Прайс.

Варто відзначити, що у 2019 році Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо та принесла Україні золоту медаль на Європейських іграх, які пройшли у Мінську.