Нова захоплююча настільна гра “Дата” присвячена історії України

Українське видавництво настільних ігор WoodCat розробило дивовижну гру “Дата”, що присвячена історії України. Гра допоможе підготуватись до ЗНО та вивчити визначні події нашої історії.

Для розуміння і вивчення хронології історії настільна гра “Дата” підійде ідеально, повідомляє Shotam.info. Це простий спосіб провести дозвілля й оновити знання з історії України. Гра оформлена у стилі коміксів.

У комплекті 100 двосторонніх карт з ілюстраціями. Грати можуть від двох до чотирьох гравців.

Спочатку кожен обирає собі колоду і по одній карті викладає на центр ігрового кола, датою вгору. Так формується стартовий часовий потік. Завдання кожного гравця – викласти п’ять своїх карток в ігрову лінію.

Гравець може заблокувати карту суперника, поклавши поверх неї свою карту, або розблокувати свою карту, відправивши карту противника в часовий потік.

Якщо карта противника викладена правильно, вона виходить з гри. Якщо ні — розмірщується на правильному місці в часовому потоці і зараховується противник.

Гравцеві потрібно розуміти інтуїтивно, коли сталося та чи інша подія.