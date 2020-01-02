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Головна ялинка України увійшла до ТОП-5 у Європі

Дата: 02.01.2020
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Головна ялинка України, встановлена на Софійській площі столиці, визнана однією з найгарніших у Європі.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на рейтинг туристичного порталу European Best Destinations.

“Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтять у світлі ілюмінації – цього року її замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, та 4 кілометри різнокольорових гірлянд. “Охороняють” ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого дорослими і дітлахами мультсеріалу про козаків”, – ідеться у повідомленні.

 Найгарнішою в Європі, за даними European Best Destinations, визнано ялинку, встановлену у Вільнюсі, столиці Литви. До ТОП-5 новорічних дерев Європи також увійшли зелені красуні з Праги, Страсбурга і Кельна.

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