Головна ялинка України увійшла до ТОП-5 у Європі

Про це повідомляє КМДА з посиланням на рейтинг туристичного порталу European Best Destinations.

“Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтять у світлі ілюмінації – цього року її замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, та 4 кілометри різнокольорових гірлянд. “Охороняють” ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого дорослими і дітлахами мультсеріалу про козаків”, – ідеться у повідомленні.

Найгарнішою в Європі, за даними European Best Destinations, визнано ялинку, встановлену у Вільнюсі, столиці Литви. До ТОП-5 новорічних дерев Європи також увійшли зелені красуні з Праги, Страсбурга і Кельна.