Кримський режисер Олег Сенцов – у Новорічному вітанні: “Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна!”

Український режисер, колишній в’язень в Росії Олег Сенцов побажав усім українцям перемоги в Новому році, а також привітав з днем народження лідера ОУН Степана Бандеру, якому 1 січня виповнилося б 111 років, передають Патріоти України.

Сенцов опублікував пост у себе в Facebook. “Я бажаю всім нам одного – перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну. Тому що мені не байдужа назва вулиць, по яких я ходжу в своєму місті. Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна. І до речі, Степан Андрійович, зі святом!”, – написав він.

Він також подякував усім, хто допоміг його звільненню з російського ув’язнення. Сенцов зазначив, що продовжуватиме говорити про решту полонених, поки вони всі “не повернуться додому”.