Наймолодший з українських моряків, звільнених з російського полону, одружиться у Новорічний вечір

Наймолодший з українських моряків, які були звільнені із полону, Андрій Ейдер вирішив одружитися в Новорічний вечір, 31 грудня 2019 року.

Торжество покаже в прямому ефірі один з центральних українських телеканалів, а пройде воно прямо в центрі столиці України – на Софійській площі, передають Патріоти України.

19-річний моряк, який відновився після важкого поранення під час обстрілу росіянами, зробив пропозицію своїй обраниці Марині ще в госпіталі, відразу після повернення з полону. Кільце ж для дівчини моряк попросив купити своїх батьків через адвоката ще раніше – за чотири дні до звільнення.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами в Україну з РФ повернулися 24 українських військовополонених моряка і 11 політв’язнів.