﻿

Наймолодший з українських моряків, звільнених з російського полону, одружиться у Новорічний вечір

Дата: 31.12.2019
Автор:

Наймолодший з українських моряків, які були звільнені із полону, Андрій Ейдер вирішив одружитися в Новорічний вечір, 31 грудня 2019 року.

Торжество покаже в прямому ефірі один з центральних українських телеканалів, а пройде воно прямо в центрі столиці України – на Софійській площі, передають Патріоти України.

19-річний моряк, який відновився після важкого поранення під час обстрілу росіянами, зробив пропозицію своїй обраниці Марині ще в госпіталі, відразу після повернення з полону. Кільце ж для дівчини моряк попросив купити своїх батьків через адвоката ще раніше – за чотири дні до звільнення.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами в Україну з РФ повернулися 24 українських військовополонених моряка і 11 політв’язнів.
Джерело: Факты

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki

Tags: , ,

﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2019’.Вільне Козацтво Холодного Яру