В Івано-Франківську встановлять пам’ятник українці, яка стала першою у світі жінкою-офіцером

Першою у світі жінкою, яку офіційно зарахували на військову службу у званні офіцера була українка Олена Степанів, яка служила в Українській галицькій армії. Пам’ятник їй встановить у Івано-Франківську Союз Українок на вулиці Грушевського, 16 – біля входу до школи №7.

Про це повідомляє видання “Галицький Кореспондент“.

Олена Іванівна Степанів (псевдо – Олена Степанíвна) служила четаркою Української Галицької Армії, була активною учасницею січово-стрілецького руху, співзасновницею товариства «Січові Стрільці – ІІ», провідницею жіночої чоти.

Олена Степанів отримала медаль за мужність у боях проти московитів та здобувши старшинську посаду, стала справжньою легендою свого часу. Похована на Личаківському цвинтарі у Львові.