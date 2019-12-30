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В Івано-Франківську встановлять пам’ятник українці, яка стала першою у світі жінкою-офіцером

Дата: 30.12.2019
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Першою у світі жінкою, яку офіційно зарахували на військову службу у званні офіцера була українка Олена Степанів, яка служила в Українській галицькій армії.  Пам’ятник їй встановить у Івано-Франківську Союз Українок на вулиці Грушевського, 16 – біля входу до школи №7.

Про це повідомляє видання “Галицький Кореспондент“.

В часі Першої світової війни, коли Олена Степанів потрапила у ворожий полон, російська газета раділа тому, що захопили "баришню-офіцера, "мазепинку" за переконаннями", яка ненавидить ворогів України...

Олена Іванівна Степанів (псевдо – Олена Степанíвна) служила четаркою Української Галицької Армії, була активною учасницею січово-стрілецького руху, співзасновницею товариства «Січові Стрільці – ІІ», провідницею жіночої чоти.

Олена Степанів отримала медаль за мужність у боях проти московитів та здобувши старшинську посаду, стала справжньою легендою свого часу. Похована на Личаківському цвинтарі у Львові.

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