Центральна тема 113-го номера “Козацького краю” – боротьба зі “східним синдромом” колишніх бійців ООС/АТО

Вийшов друком 113-й номер всеукраїнської незалежної газети «Козацький край», присвячений Новорічним і Різдвяним святам.

Окрім історії святкувань Різдва від часів Київської Русі і Козаччини, газета повертає читачів у 100-річне минуле, коли Різдво 1920-го року командування Другого Зимового походу Армії УНР зустрічало на Уманщині…

Також у номері – новинки українського патріотичного кінематографу та новини з життя фронту і ветеранів ООС/АТО.

Центральна тема номера – так званий «східний синдром» – посттравматичний стрес тих, хто пройшов бої на Донбасі – і приклади перемог українських бійців над власними переживаннями – вже у мирному житті…

Не зважаючи на жодні зміни й ситуативну «моду» на новини у ЗМІ, головним пріоритетом «Козацького краю» залишається висвітлення патріотичного виховання українців та питання обороноздатності і самостійного державотворення України.

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