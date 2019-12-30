Серед найочікуваніших кінопрем’єр 2020 року – фільм “Довбуш” режисера Олеся Саніна

2020 рік порадує українців багатьма фільмами історико-патріотичного спрямування, сед них – фільм відомого режисера Олексія Саніна “Довбуш”.

Зйомки фільму “Довбуш” стартували у серпні 2018 року. Тоді зйомки відбувались на території Шевченківського Гаю у Львові. Восени 2019 року зйомки продовжувалися у центральній частині Львова та у Свірзькому замку на Львівщині. У грудні можна бачити вже й перший, “пробний” постер фільму. Виробництвом стрічки займається кінокомпанія «Пронто Фільм» за підтримки Держагенства України з питань кіно.

Події стрічки розгортаються у першій половині XVIII ст. у Карпатських горах та розповідають про драму життя знаменитого лідера опришків Олекси Довбуша, його кохання та боротьбу. З тих фото, що час від часу потрапляють у Інтернет-мережу, можна зробити висновки про чудовий підбір локацій, хороший підбір акторів та вдало створені костюми героїв.

У огляді, що називається “Кіно, за яке не буде соромно” у виданні “Дзеркало тижня” відома журналістка Яніна Соколова так відгукується про цей фільм: “На які фільми я би зробила ставку в 2020 році? Дуже чекаю на стрічку “Довбуш” Олеся Саніна, тому що вже бачила кадри зі зйомок. А Сергій Михальчук, який її знімав, є одним з найкращих європейських операторів. Я бачила, як войовничо й талановито грає в цій стрічці пан Стрельніков. Актор у ролі Довбуша відкриється нам по-новому. Ну і Олесь Санін уже довів стрічкою “Поводир” свою майстерність, сколихнувши українців і зібравши в прокаті чималу суму…”

Нагадаємо: проект став одним із переможців Х конкурсного відбору Держкіно, яке виділило на зйомки 65 млн гривень при загальній вартості виробництва 86,7 млн гривень. Автором ідеї, співавтором сценарію та режисером картини є Олесь Санін, а оператором-постановником — Сергій Михальчук. Продюсує стрічку Максим Асадчий.